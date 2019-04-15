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"Я був народжений готовим", – голкіпер Аякса Онана продемонстрував впевненість перед матчем із Ювентусом

15 квітня 22:38 196 Читать на русском
"Я був народжений готовим", – голкіпер Аякса Онана продемонстрував впевненість перед матчем із Ювентусом
Андре Онана / Reuters

Воротар амстердамського Аякса Андре Онана поділився думками напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти туринського Ювентуса.

 

"Наші гра та робота на тренування сповнюють мені вірою у те, що ми проб'ємося далі в Лізі чемпіонів.

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Ми неймовірно хороші, а я готовий відбивати будь-які пенальті, з якими доведеться зіткнуться. Я був народжений готовим. Сезон у нас виходить хорошим, але ще багато треба зробити, попереду багато матчів. Оцінки будемо ставити лише по закінченні сезону. Я вчусь із кожною новою грою", – наводить слова Онана офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ між Ювентусом і Аяксом відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок завершився унічию 1:1.

Теги
Ювентус - Аякс Ліга чемпіонів Аякс Аякс Андре Онана Андре Онана
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