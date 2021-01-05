"Я був молодим і божевільним – міг пити весь день. Я міг випити 10 пінт, а потім перейти на горілку. Перед матчем проти Арсенала я спожив три склянки коньяку з колою у залі для гравців. Потім прийшов представник персоналу і сказав, що мені потрібно переодягнутися, бо я у складі. Склянка все ще була в моїй руці.

Гаскойн пригадав, як кинув зухвалий виклик Марадоні – обидва грали п'яними

Я сидів на лаві запасних і думав: "Будь ласка, не випускайте мене, я не можу вийти на поле після трьох бренді і коли". Потім мене таки випустили. У тому Вест Хемі була культура випивки. Ми завжди пили після ігор. У мене залишилися прогалини в пам'яті з того часу. Люди запитують мене про результати команди, а я просто не пам'ятаю", – цитує Фердінанда Marca.

Нагадаємо, легендарний захисник грав за Вест Хем до 22 років. Потім його придбав Лідс, а у 2002-му Манчестер Юнайтед віддав "павичам" 46 млн євро, що стало рекордним трансфером АПЛ на той момент.

"Що ти сказав, руда паскудо?!": найскандальніша вечірка Ліверпуля – забухали, побилися, а потім порвали Барселону