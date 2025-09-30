Галатасарай став чемпіоном Туреччини, випередивши Фенербахче на 11 очок. У серпні португалець був звільнений з турецького клубу.

"Здається дивним": Моурінью прокоментував новий формат Ліги чемпіонів

"Було дуже важко. Він почав багато говорити після того, як очолив Фенербахче. Ми знаємо його стиль. Він грає не тільки на полі. Він хоче грати і за його межами. Він пробував багато чого, але ми виявилися кращими. Я був кращим за нього. Ми виграли титул, перемігши його. Ми двічі перемогли їх на їхньому стадіоні. У цьому сезоні його не буде. Ми чекали ще двох ігор проти нього.

Жозе вже не такий зосереджений, як раніше. Він не думає про футбол так, як раніше. Він ніколи не змінював тренерський стиль. Він дійсно важлива особистість, у нього дійсно потужна харизма. Але з точки зору футболу потрібно рости кожен сезон. Можливо, проблема в тому, що він не розвивається як тренер", – цитує Бурука The Athletic.

У минулому сезоні в одному з матчів Моурінью щипнув Бурука за ніс.

"Нехай переможе...": Анчелотті насолоджується Бразилією після Реала, критикує ФІФА і чекає на праймового Неймара