"Я грав у гольф, коли був молодшим. Гандбол, футбол, гольф. А ще легка атлетика з моєю мамою (прим. Грю Маріта Бреут – відома в минулому норвезька легкоатлетка).

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Я був хороший у всьому. В дитинстві з братом ми багато займалися різними видами спорту і швидко досягали успіху. Ми довготелесі, у нас спортивна статура.

Мені подобається гольф, але мій батько не тисне на мене і не змушує робити будь-що", – цитує нападника The Telegraph.

Нагадаємо, що Ерлінг Холанд в поточному сезоні зіграв в 11 матчах за Манчестер Сіті, в яких забив вісім голів та віддав дві результативні передачі.

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