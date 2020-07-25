Екс-легіонер Шахтаря: Був дуже здивований рішенням Луческу – свого часу я відмовив Динамо

Колишній захисник Шахтаря Разван Рац не в захваті від приходу Мірчі Луческу в київський клуб.

"Я був дуже здивований, коли з преси дізнався про рішення Мірчі. Йому буде важко, враховуючи його зв'язки з Шахтарем.

Бойко поділився реакцією гравців Динамо на призначення Луческу

Свого часу, коли я виступав в Іспанії, Динамо виходило на мене, але я відразу відмовився. Як я можу туди перейти? Я все ще фан Шахтаря, дивлюся матчі команди.

Не розумію, як це сталося після того, як Луческу прожив життя в Шахтарі. Втім, думаю, він їм допоможе", – цитує Раца Digi Sport.

Нагадаємо, Разван захищав кольори Шахтаря під керівництвом Луческу у 2003-2013 роках.

Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян