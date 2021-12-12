"Я був чітким": Хаві спілкувався з керівництвом Барселони щодо зимових трансферів
12:55 - Читать на русском
Головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес зізнався, що очікує на підсилення команди вже цієї зими.
"Склад завжди має покращуватися. Наближається трансферне вікно, і це шанс. Ми багато спілкуємось з керівництвом Зустріч була дуже продуктивною.
Я був чітким. У нас є фінансові проблеми, але ми маємо працювати над покращенням команди, складу та ставати більш конкурентоспроможними", – цитує Хаві Marca.
Зауважимо, поточний сезон складається для "блаугранас" не найкраще: команда вилетіла з Ліги чемпіонів і весною гратиме в ЛЄ, а в Прімері розташувалась на 8 сходинці.
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