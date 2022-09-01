Захисник Арсенала Олександр Зінченко не проти виступати разом з Михайлом Мудриком на Емірейтс.

Преса повідомляла про інтерес "канонірів" до зірочки Шахтаря, але трансферне вікно в Англії закривається вже сьогодні.

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"Я був би радий бачити Мудрика в Арсеналі. Втім, не думаю, що наразі це можливо", – сказав Зінченко у коментарі VBET News.

Більш реальними варіантами для 21-річного Мудрика виглядають Брентфорд чи Евертон, однак Шахтар встановив захмарний цінник у розмірі 50 млн євро.

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