"Раптом о третій ночі виявити людей вдома, думаю, що це найгірше відчуття, яке може бути. Я нічого не міг зробити.

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Алесія була змушена віддати все, що у нас було цінне. Я не можу вдаватися в подробиці, розслідування триває. Було дуже страшно, але хвилювало більше те, що могло трапитися з Алесією (жінкою гравця – прим.). Я був безпорадний, зв'язаний, я не міг їй допомогти.

Потім я погано розмовляю французькою, і мені було важко пояснити цим людям, де всі речі. І це була Алесія, яка все ще була дуже налякана, разом з ними. Я дуже хвилювався за неї, що вони можуть поранити її. Це була дійсно жахлива ніч", – цитує гравця Calciomercato.

Нагадаємо, що в ніч з 20 на 21 липня в будинок голкіпера увірвались грабіжники. Злодіям вдалося вкрасти 500 тисяч євро. Доннарумма та його дружина серйозних травм не отримали.