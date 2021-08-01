25-річна спортсменка виборола срібну медаль, штовхнувши ядро на 19,79 метра. Представниця Китаю Ліцзяо Гун показала найкращий результат – 20,58. Бронзу здобула новозеландка Валері Адамс 19,62.

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Однак Рейвен Сандерс затьмарила успіх своїх суперниць ефектним шоу. На кваліфікації вона вдавала з себе персонажа коміксів Джокера, одягнувши маску з відомою посмішкою і пофарбувавши волосся у зелений та рожевий кольори. У фіналі ж вона повністю відповідала своєму прізвиську "Халк", наслідуючи іншого відомого героя.

Ще у 2018 році Рейвен була на межі самогубства. "Я була молодим, чорним і геєм. На мені поставили клеймо, я думала, що не знайду виходу. Легка атлетика відволікала мене, але проблеми не зникали. Одного разу під час поїздки на автомобілі я була за 15 хвилин від самогубства", – цитує Рейвен Сандерс Marca.

Зауважимо, Сандерс сподівається надихнути своїм досягненням спільноту ЛГБТ, людей з психічними розладами та чорношкірі меншини.

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