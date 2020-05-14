"Я буквально їв картон та гриз стіни": Балотеллі – про складнощі перебування на карантині

Нападник Брешії Маріо Балотеллі зізнався, що йому важко дається перебування на самоізоляції в період карантину.

"Якщо зараз хтось віддасть мені пас, то, боюся, я не зможу обробити його першим же дотиком. Уже два місяці не торкався до м'яча. Якщо немає бігової доріжки, то тренуватися неможливо. Доводилося ходити в найближчий парк і бігати, хоч це і заборонено.

Серія А офіційно оголосила дату відновлення сезону

Перші кілька тижнів на карантині просто божеволів, бо був зовсім один. Моя дочка – в Неаполі, син – у Цюріху, мама вже літня і їй потрібно берегти себе, брати – на карантині зі своїми дітьми. Було непросто. Я зовсім не вмію готувати, тому перші три дні я буквально їв картон і намагався гризти стіни. На щастя, пізніше з'явилася можливість замовляти їжу додому", – наводить слова Балотеллі Football Italia.

Нагадаємо, 4 травня в Італії дозволили індивідуальні тренування, а з 18 числа гравці зможуть займатися у складі груп. Орієнтовно 13 червня можуть дозволити відновлення сезону, але не виключено, що Серія А буде завершена достроково.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів