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"Я буквально їв картон та гриз стіни": Балотеллі – про складнощі перебування на карантині

13:09 258 Читать на русском
"Я буквально їв картон та гриз стіни": Балотеллі – про складнощі перебування на карантині
Маріо Балотеллі / фото із соцмереж

Нападник Брешії Маріо Балотеллі зізнався, що йому важко дається перебування на самоізоляції в період карантину.

"Якщо зараз хтось віддасть мені пас, то, боюся, я не зможу обробити його першим же дотиком. Уже два місяці не торкався до м'яча. Якщо немає бігової доріжки, то тренуватися неможливо. Доводилося ходити в найближчий парк і бігати, хоч це і заборонено.

Серія А офіційно оголосила дату відновлення сезону

Перші кілька тижнів на карантині просто божеволів, бо був зовсім один. Моя дочка – в Неаполі, син – у Цюріху, мама вже літня і їй потрібно берегти себе, брати – на карантині зі своїми дітьми. Було непросто. Я зовсім не вмію готувати, тому перші три дні я буквально їв картон і намагався гризти стіни. На щастя, пізніше з'явилася можливість замовляти їжу додому", – наводить слова Балотеллі Football Italia.

Нагадаємо, 4 травня в Італії дозволили індивідуальні тренування, а з 18 числа гравці зможуть займатися у складі груп. Орієнтовно 13 червня можуть дозволити відновлення сезону, але не виключено, що Серія А буде завершена достроково.

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Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Брешія Брешія Італія коронавірус
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