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ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - МАРІУПОЛЬ КОЛОС - СК ДНІПРО-1 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Я буду його шукати десь в Охтирці у пивбарі": Костишин застеріг від зайвої уваги до героя Колоса у плей-офф УПЛ

22:50 - Читать на русском
"Я буду його шукати десь в Охтирці у пивбарі": Костишин застеріг від зайвої уваги до героя Колоса у плей-офф УПЛ
Руслан Костишин / фото СК Дніпро-1

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився емоціями від перемоги своїх підопічних у матчі з СК Дніпро-1 (4:1).

22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко
 
Євген Волинець 48’
22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
48’ Євген Волинець
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко

"4:1 виграли, який тут ще може бути коментар? Молодці! Ключовим моментом став третій забитий нами гол. Як би не він, нам би було дуже важко. Як ви бачили, у нас були проблеми із складом: не було деяких ключових гравців. І, до того, ж ключові гравці отримали травми під час матчу, але їх замінили інші і нам вдається давати результат. Мабуть, ми сильні командою, а не індивідуальними футболістами.

Колос – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Антюх себе проявив? Давайте, ви мені Дениса Антюха не чіпайте, бо до наступної гри я буду його шукати десь в Охтирці у пивбарі. Він молодець, але менше уваги до нього. Хлопці молодці. А у наступному матчі, що буде – то і буде. Будемо віддаватися на усі сто відсотків, а як там буде на футбольному полі – покаже гра.

Сьогодні, мабуть, не було особливо спірних моментів, адже арбітр не підходила до монітору і не передивлялася. Це з київським Динамо я все бачив, а тут – ні. Скандалу не було, значить вона впоралася. Так що коментувати нічого. Якби був якийсь скандал, ще і у наш бік, то, як я і казав, буду завжди захищати свою команду", – наводить слова Костишина офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Колос розбив дніпрян у першому півфіналі плей-офф за путівку в єврокубки. Суперником ковалівців стане Маріуполь, який в другому матчі обіграв Олександрію (1:2).

Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи

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Теги
Колос Колос Руслан Руслан Костишин СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Денис Денис Антюх Колос - СК Дніпро-1
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