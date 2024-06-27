"Ми займаємося цим питанням разом із клубом. Я хотів отримати тільки одне запевнення від президента – що саме я буду вирішувати, хто залишиться, а хто може піти. Був категоричний у цьому питанні, тому що віддавати найкращих гравців – нонсенс.

Барселона має домовленість про трансфер зіркового суперника України – звільнення Хаві все ускладнило

Ді Лоренцо я вважаю не тільки топ-гравцем, а й дуже важливою людиною для роздягальні. Теж саме можу сказати про Хвічу. Лукаку? Він чудовий футболіст, і завжди є надія мати такого, як він, на вашому боці, а не проти вас. Щодо Осімхена, я знаю, що вже є попередні домовленості з клубом, і я не можу їх сьогодні обговорювати. Мерет – наш воротар, він користується моєю повною довірою, і я вже говорив з ним.

Я поговорив із гравцями, тому що хотів розповісти їм про свої ідеї, вони теж поділилися своїми думками. Якщо всі питання будуть вирішені, то гравці, які є частиною проєкту, сто відсотків залишаться в Наполі за мого правління, це повинно бути ясно. У нас мають бути тільки чіткі ідеї про те, що ми хочемо зробити", – цитує наставника неаполітанців Napoli today.

Нагадаємо, що Антоніо Конте очолив Наполі влітку 2024 року.

"Словаки виграли у них, то чому ми не можемо?": у команді з Троссаром і пиво замість води – наш захисник у Бельгії