"Я буду сумувати за тобою", – екс-одноклубник Кравця попрощався з ним українською мовою

Вже колишній захисник іспанського Луго Василь Кравець нещодавно став гравцем Леганеса.

"Я буду сумувати за тобою", – написав захисник колишнього клубу Кравця Мігель Вієйра в Інстаграмі.

Леганес презентував Кравця

Відповідь Василя була доволі неоднозначною: "І я за тобою, моя Puta" (puta в перекладі з іспанської означає "с*ка". – прим. Футбол 24).

Нагадаємо, українець перейшов у мадридський клуб з Луго, який виступає в Сегунді. Повідомлялося, що Леганес заплатить 2 млн євро, які між собою розділять Луго та львівські Карпати.

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Тепер на Бутарке гратимуть одразу 2 українських легіонери, адже на правах оренди у мадридського Реала також виступає голкіпер Андрій Лунін.