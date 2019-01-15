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"Я буду сумувати за тобою", – екс-одноклубник Кравця попрощався з ним українською мовою

22:14 642 Читать на русском
"Я буду сумувати за тобою", – екс-одноклубник Кравця попрощався з ним українською мовою
Василь Кравець / фото: ФК Леганес

Вже колишній захисник іспанського Луго Василь Кравець нещодавно став гравцем Леганеса.

"Я буду сумувати за тобою", – написав захисник колишнього клубу Кравця Мігель Вієйра в Інстаграмі.

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Відповідь Василя була доволі неоднозначною: "І я за тобою, моя Puta" (puta в перекладі з іспанської означає "с*ка". – прим. Футбол 24).

Нагадаємо, українець перейшов у мадридський клуб з Луго, який виступає в Сегунді. Повідомлялося, що Леганес заплатить 2 млн євро, які між собою розділять Луго та львівські Карпати.

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Тепер на Бутарке гратимуть одразу 2 українських легіонери, адже на правах оренди у мадридського Реала також виступає голкіпер Андрій Лунін.

Теги
Українці за кордоном Іспанія Василь Кравець Василь Кравець футбольні курйози Леганес Леганес
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