Чутки про можливу відставку не на жарт дратують наставника королівського клубу Карло Анчелотті, повідомляє Marca.

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Перед грою проти Атлетіка Більбао в чемпіонаті Іспанії італійський тренер відповідав на питання журналістів і розлютився через одне із них.

– Що вас найбільше турбувало після вильоту від Арсенала?

– Те, що люди сумніваються в клубі, який виграв майже 30 титулів за останнє десятиліття.

– Ви вже знаєте, чи поїдете на клубний чемпіонат світу?

– В кінці сезону все буде обговорено з клубом.

– Чи може одержимість Лігою чемпіонів бути проблемою команди?

– Ліга чемпіонів є найважливішим змаганням для всіх у світі та є найважливішим турніром для Мадрида. Але це не означає, що ми не поважаємо інші змагання.

– Чому ви кажете, що обговорите все в кінці сезону, а не зараз?

– Бо я не хочу зараз говорити про своє майбутнє. Я буду говорити з клубом, а не з вами.

Додамо, що раніше в мережі з'явилась інформація, що Анчелотті може бути звільнений з Реала вже після фіналу Кубка Іспанії проти Барселони 26 квітня.

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