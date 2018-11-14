"Я божеволів, у мене був стрес", – Алекс Сонг розповів про свої виступи в чемпіонаті Росії

Колишній півзахисник Рубіна Алекс Сонг пригадав подробиці свого перебування в російській команді.

"Деякий час я не міг говорити близьким, що у мене не все добре в Росії. Я просто повинен був бути позитивним і не дозволяти моїй дружині і моїм дітям в Лондоні переживати.

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Коли я підписав контракт з Рубіном, то мені сказали, що забезпечать будинком. Минуло шість місяців, а обіцянка не була виконана. Потім мене вивезли з готелю, і мені довелося жити на тренувальній базі клубу.

Мій номер на тренувальній базі був прекрасним, і зручності були хорошими, але це не те. Я навіть ніколи там світло не включав. Просто сидів зі своїм комп'ютером, без телевізора, так як нічого не міг зрозуміти, що там говорять. Все моє життя було обмежене комп'ютером і телефоном.

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Я практично не виходив в місто, тому що у мене не було друзів. Я просто сидів у своїй кімнаті. Сходив в ресторан, можливо, двічі або тричі. Просто їв свою їжу на базі. Їжа була хорошою, але було самотньо. Я божеволів. Не плакав, але у мене був стрес. Я практично втратив рік своєї кар'єри в Казані", – цитує Сонга The Telegraph.