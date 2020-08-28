"Я не відчуваю, що повинен просити вибачення. Просити вибачення треба тоді, коли ви зробили щось не так. Я нікому такого не бажаю. Очевидно, що ситуація ускладнила роботу одного з найбільших клубів у світі, тому я шкодую про те, що вболівальники та клуб пройшли через це, але я не зробив нічого поганого. Я потрапив у ситуацію, яка могла статися з ким завгодно і де завгодно.

Саутгейт готовий пробачити Магуайру скандал з поліцією – є нюанс

Вони мене сильно били по ногах. Я був у паніці, переляканий. Я боявся за своє життя. Я знаю, що сталося тієї ночі. Я знаю правду. Коли я говорю про це, то втомлююся, але це через злість, яка виникає у мене всередині. Я буду рухатися далі. Ментально я досить сильний.

Це така велика честь – бути капітаном Манчестер Юнайтед. Я справді цим пишаюся. Я не просив цього, але мушу зауважити, що клуб підтримував мене від початку до кінця. Вони були чесні зі мною, і я дякую їм за це. Щодо збірної Англії – я люблю грати за свою країну. Фізично і психологічно я готовий грати. Я розчарований рішенням тренера, але, звичайно, все розумію", – сказав Магуайр в інтерв'ю ВВС.

Нагадаємо, 27-річний англієць став учасником конфлікту з поліцією під час свого відпочинку на острові Міконос. Лідеру Манчестер Юнайтед висунули звинувачення у нападі, образах та спробі дати хабаря правоохоронцям.

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