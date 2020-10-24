"На початку гри було трохи важко відразу пристосуватися до позиції (центрфорварда – Футбол 24) і знайти свою найкращу гру. Але потім поступово все налагодилося, у нас були хороші атаки. Я боровся за команду, і це найголовніше. Ми здобули три очки, а значить, виконали роботу належним чином. Звичайно, позиція центрфорварда – це не оптимальна для мене позиція, але я можу без проблем зіграти на цій позиції.

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Відповідно до тренерської установки я мав показати свою найкращу гру, робити на полі те, що я вмію. Звичайно, тренер знає, що це не ідеальна позиція для мене, але він мені довіряє. І він знав, що я докладу максимум зусиль, аби допомогти команді, зроблю все від мене залежне для позитивного результату. І я це робив на полі – бився за команду, за результат, намагався показати свою найкращу гру.

Чому мене замінили? Це рішення тренера, воно не обговорюється. Гадаю, це пов'язано з тим, що у нас зараз насичений графік, багато ігор, і при цьому кожен гравець повинен отримати ігровий час. Тренер знає, коли і хто повинен вийти на поле, а ми повинні поважати рішення тренера, працювати на тренуваннях і бути готовими вийти на поле в будь-якому матчі і на будь-якій позиції.

Чи важко налаштуватися на матч чемпіонату між двома поєдинками на євроарені? Звісно, буває непросто, але у нас у команді всі професіонали своєї справи, усі знають, що потрібно приділяти належну увагу відновленню. Кожен знає свій організм і знає, скільки часу йому потрібно для того, щоб якомога краще відновитися і підготуватися до наступної гри.

Щодо очікувань від матчу з Ференцварошем... Не буду нічого говорити наперед. Але впевнений, що ми на сто відсотків будемо готові показати свою найкращу гру в Будапешті, і вболівальники будуть задоволені нашою грою", – цитує Родрігеса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо мінімально здолало підопічних Володимира Шарана і очолило турнірну таблицю УПЛ. Вже у найближчу середу, 28 жовтня, кияни в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів на власному полі прийматимуть угорський Ференцварош. Початок зустрічі о 22:00.

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