Нагадаємо, Тоттенхем обіграв Манчестер Сіті завдяки голам Сона та Ло Чельсо. Підопічні Гвардіоли теж вразили ворота "шпор" у першому таймі, але Майк Дін після перегляду відеоповтору скасував гол Ляпорта через те, що Жезус зіграв рукою.

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Дане рішення арбітра розлютило Кевіна де Брюйне, який не добирав слів після фінального свистка.

"Чесно кажучи, мені здається, що я більше не знаю правил футболу. Я думав, що потрапляння м'яча вище рукава – це не гра рукою. Але виявилося, що це не так. Я займаюся професіональним футболом 12 років, і за перші 9 років не було ніяких змін в правилах. Але тепер, за останні 3 роки, їх дуже багато. Не знаю, чому так відбувається, і хто цим займається.

Футбол – хороша гра. Люди, які вносять зміни в правила, повинні бути у грі. Я б порадив їм бути послідовними", – цитує де Брюйне MEN з посиланням на Sky Sports.

У 8-ми турах підопічні Хосепа Гвардіоли набрали лише 12 очок та розмістилися в нижній половині турнірної таблиці. Сіті має ще й негативну різницю забитих/пропущених голів – 10 проти 11.

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