"Я більше не міг цього терпіти": Тоттенхем змушував свого лідера грати попри необхідність операції

Захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр розповів про стан свого здоров'я після реабілітації від травми.

"Я відчуваю, що став кращим гравцем, ніж у минулому сезоні в Тоттенхемі. Минулий сезон був важким, тому що я боровся з травмами. Це не виправдання, але я місяцями боровся з проблемами зі своїм пахом і тазом.

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У мене нарешті була операція відразу після зимової перерви в Іспанії. Через перерву я був відсутній всього кілька тижнів. Правда, не повинен був бути відсутнім взагалі, тому що Тоттенхем зобов'язаний був зробити мені операцію ще в минулому сезоні. Були важливі гри, клуб наполіг на перенесенні операції, розуміючи, як це мені зашкодить. Я дійшов до того, що більше не міг цього терпіти, мені довелося зупинитися в цьому сезоні.

Не хотілося закінчити свою кар'єру і шкодувати про те, що не прийняв цей виклик. Якби я знав, як все буде, я б перейшов у Атлетіко раніше. Сподіваюся перебувати тут ще багато років. Мені подобається зараз усе, і це найголовніше. Це справді дивно, тому що відчуваю, ніби я тут вже багато років. Люди в Мадриді абсолютно не такі, як в Англії. Вони більш розслаблені", – цитує Тріпп'єра AS.

Нагадаємо, Тріпп'єр перейшов у Атлетіко з Тоттенхема минулого літа за 22 млн євро. У нинішньому сезоні 29-річний захисник провів 19 матчів, в яких відзначився трьома асистами, а також пробився на Євро-2020 разом зі збірною Англії.

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