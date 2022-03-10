Асистент головного тренера "гірників" Карло Ніколіні розповів про свій стан після повернення в Італію з України.

"Я намагаюся дивитися якісь матчі, щоб відволіктися, але я просто не можу розслабитися. Мені не сняться кошмари бомбардувань, які я пережив у Києві.

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Хоча я більше й не боюся померти, як це було минулого тижня, але відколи я повернувся до Італії, я ще жодного разу не спав цілу ніч.

Неможливо не думати про українських гравців, які живуть у тісному контакті з війною. Будемо сподіватися, що наші бразильці зможуть знайти собі команди, щоб грати на правах оренди до кінця сезону", – сказав Ніколіні у коментарі Tuttosport.

Нагадаємо, нещодавно ФІФА дозволила іноземцям з УПЛ безперешкодно виступати за інші команди до 30 червня цього року через війну в Україні. Після цього футболісти повинні повернутися в клуби, яким належать.

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