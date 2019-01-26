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"Я би знайшов спільну мову з Хачеріді", – Шаран – про трансферні плани Олександрії

06:30 388 Читать на русском
"Я би знайшов спільну мову з Хачеріді", – Шаран – про трансферні плани Олександрії
Володимир Шаран / Фото ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран сподівається доукомплектувати команду до початку весняної частини сезону.

– У нас вже є кілька прізвищ, на які ми звернули увагу, будемо над цим працювати.

– Вони вже в таборі команди?

– Ні.

Олександрія взяла на збір двох легіонерів

– Українці?

– Один українець, інший легіонер.

– Можете назвати, хто це?

– Не можу нічого сказати, ми поки думаємо.

– Відомі?

– Думаю, українець точно відомий. Він відомий на тому рівні, на якому грав, але зараз виступає за закордонний клуб. Якщо вирішимо, думаю, він буде в нашій команді.

– Євген Хачеріді?

– Ні, точно не він. Я був би задоволений, якщо б це був Хачеріді. Я б знайшов спільну мову з ним.

– Потрібен один центральний захисник, щоб закрити позицію?

- Так. Ми переглядаємо і нападника – бразильського легіонера Андерсона і Івана з чеської Дукли. Вони два тренування з нами провели, – сказав Шаран в ефірі "Футбол NEWS".

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Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Євген Хачеріді Євген Хачеріді Володимир Шаран Володимир Шаран Олександрія Олександрія
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