"Як би зіграв проти Холанда? Залежало би від дистанції між ним і воротами, від того, чи встигну я зупинити його перш, ніж він надурить м'яч далі. Я би пішов у нього шипами вперед. Цікаво, чи захотів би він знову після цього зі мною зустрічатися віч-на-віч?

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Кого обрав би між Мбаппе та Холандом у свою команду? Обох. І той, і інший – унікальні футболісти. Мбаппе поєднує техніку зі швидкістю, Холанд – техніку зі швидкістю і габаритами.

Я ніколи не бачив, ніколи не грав проти таких футболістів, як Холанд. Він би налякав мене більше, ніж Мбаппе, чия статура мене не турбує. Але ми говоримо про двох неймовірних футболістів", – поділився Леманн у коментарі Marca.

Додамо, що Холанд провів у поточному сезоні 27 матчів, відзначився 27 голами та 8 асистами. Статистика Мбаппе – 31 матчів, 23 голів та 9 асистів.

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