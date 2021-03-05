"Я би пішов у нього шипами вперед": Леманн обрав більш небезпечного форварда між Холандом та Мбаппе
Колишній воротар збірної Німеччини Єнс Леманн поділився думками щодо Ерлінга Холанда та Кіліана Мбаппе.
"Як би зіграв проти Холанда? Залежало би від дистанції між ним і воротами, від того, чи встигну я зупинити його перш, ніж він надурить м'яч далі. Я би пішов у нього шипами вперед. Цікаво, чи захотів би він знову після цього зі мною зустрічатися віч-на-віч?
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Кого обрав би між Мбаппе та Холандом у свою команду? Обох. І той, і інший – унікальні футболісти. Мбаппе поєднує техніку зі швидкістю, Холанд – техніку зі швидкістю і габаритами.
Я ніколи не бачив, ніколи не грав проти таких футболістів, як Холанд. Він би налякав мене більше, ніж Мбаппе, чия статура мене не турбує. Але ми говоримо про двох неймовірних футболістів", – поділився Леманн у коментарі Marca.
Додамо, що Холанд провів у поточному сезоні 27 матчів, відзначився 27 голами та 8 асистами. Статистика Мбаппе – 31 матчів, 23 голів та 9 асистів.
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