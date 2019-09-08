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"Я би не гаяв свій час": Бейл – про шанси Уельса на вихід на Євро-2020

18:28 80 Читать на русском
"Я би не гаяв свій час": Бейл – про шанси Уельса на вихід на Євро-2020
Гарет Бейл / AS

Лідер збірної Уельсу Гарет Бейл дав чітку відповідь щодо шансів своєї команди кваліфікуватись на Євро-2020.

"Робота з Гіггзом? Ми все ще працюємо над деякими речами. Дещо вимагає поліпшення. Ми ще тільки розбираємося зі стилем гри, з тим, що він хоче від нас. Іноді на це потрібно трохи часу.

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Ось чому товариські матчі дуже доречні. Можна використовувати їх для роботи над різними аспектами замість тренувань.

Не будь у нас шансів кваліфікуватися, мене б тут не було, я б не витрачав на це свій час. Мені подобається намагатися потрапити на великі турніри. Після Євро-2016 я відчув гостре бажання знову пережити подібні моменти.

Ми, як і раніше, впевнені в своїх силах. Сподіваємося, вболівальники теж в нас вірять і всіма силами підтримають нас, тому що вони наш дванадцятий гравець. Вони заряджають нас енергією", – цитує Бейла FourFourTwo.

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Євро-2020 Уельс Уельс Гарет Бейл Гарет Бейл
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