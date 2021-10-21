"Я бажаю поразки Спартаку", – український коментатор у прямому ефірі назвав Росію окупантом
Український коментатор Сергій Лук'яненко відверто нагадав глядачам про злочини Росії перед матчем Ліги Європи Спартак – Лестер.
"Москва – столиця країни-агресора, країни-окупанта. Країни, яка анексувала в нашої любої неньки півострів, яка розпочала війну на сході України. На жаль ця війна забрала за підрахунками ООН понад 13 тисяч життів.
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Як громадянин України, я сьогодні бажаю щиро поразки Спартаку в поєдинку з Лестером. Оскільки спорт не може представляти Росію, країну, яка не може мирно жити зі своїми сусідами. Але як коментатор, я постараюся нейтрально працювати на цьому поєдинку", – заявив коментатор у прямому ефірі.
Лестер все ж зумів потішити Лук'яненка та українських вболівальників, організувавши феєричний камбек з результативною перемогою 4:3.
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