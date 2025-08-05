Гасперіні знайшов у Довбика слабкі сторони – він порівняв їх з музикою
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні розповів про те, як планує змінити гру форварда Артема Довбика.
"Довбик – центральний нападник, за якого багато заплатили, і який дуже добре проявив себе в Іспанії. З огляду на все вищесказане, він забивав голи навіть у свій перший рік в Італії.
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Він, безумовно, цінний центральний нападник, і ми тут, щоб попрацювати над його слабкими сторонами. Я багато працюю над забігами і переміщеннями своїх форвардів. Він не повинен вбігати в зони занадто рано або занадто пізно; це як у музиці: якщо ти не в такт, це проблема", – цитує Гасперіні GdS.
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