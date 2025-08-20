"У мене ще два роки за контрактом. Можливо, я продовжу його ще на два роки. Мова про те, що я візьму паузу після того, як піду, чи то через рік, через два, або через чотири.

Але прямо зараз я добре себе почуваю, мені подобається атмосфера в команді. Ще на чемпіонаті світу у нас з'явилося щось, що мені дуже подобається, те, чого нам бракувало в минулому сезоні. Я бачу це на тренуваннях, бачу це в мові тіла, в деталях, в тому, о котрій годині гравці приїжджають, в тому, як ми захищаємося при аутах, у всяких дурних речах, які дозволяють сказати: "Гаразд, це допоможе нам". Думаю, ми будемо стабільнішими, ніж у минулому сезоні", – сказав Гвардіола в інтерв'ю Men in Blazers.

У сезоні 2024/25 Ман Сіті фінішував на третьому місці в АПЛ. Команда Гвардіоли програла в турнірі цілих 9 матчів.

