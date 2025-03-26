"Я бачу себе на такій посаді": іменитий український тренер зізнався, чи готовий замінити Реброва
Керманич ЛНЗ Роман Григорчук відповів, чи хотів би він стати тренером збірної України.
Наставник черкаського ЛНЗ Роман Григорчук поділився мріями про роботу в національній збірній.
Екс-кіпер збірної України приєднався до критики Григорчука: "Те, що відбувалося – ненормально та жахливо"
"Я дуже вірю в Реброва і бажаю йому тільки найкращого, з ним збірна буде в порядку. Дай Боже, щоб так було. Робота у збірних? Років п'ять тому я це собі навіть не уявляв.
А потім я так думаю, а як цю роботу можна зробити, якою вона має бути в ідеалі? Після цього я бачу себе на такій посаді, бо це справді дуже цікава робота. Тут є величезний діапазон дій тренера, щоб робити все якомога краще", – сказав Григорчук в інтерв'ю ТРЕНДЕЦЬ.
Нагадаємо, що Роман Григорчук очолив ЛНЗ в грудні 2024 року. Зараз команда перебуває на 10 місці турнірної таблиці УПЛ та зберігає відрив у 7 очок від зони перехідних матчів.
УПЛ, турнірна таблиця: Динамо лідирує, Ворскла вибралася з небезпечної зони, Інгулець на дні попри перемогу