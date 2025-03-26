Наставник черкаського ЛНЗ Роман Григорчук поділився мріями про роботу в національній збірній.

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"Я дуже вірю в Реброва і бажаю йому тільки найкращого, з ним збірна буде в порядку. Дай Боже, щоб так було. Робота у збірних? Років п'ять тому я це собі навіть не уявляв.

А потім я так думаю, а як цю роботу можна зробити, якою вона має бути в ідеалі? Після цього я бачу себе на такій посаді, бо це справді дуже цікава робота. Тут є величезний діапазон дій тренера, щоб робити все якомога краще", – сказав Григорчук в інтерв'ю ТРЕНДЕЦЬ.

Нагадаємо, що Роман Григорчук очолив ЛНЗ в грудні 2024 року. Зараз команда перебуває на 10 місці турнірної таблиці УПЛ та зберігає відрив у 7 очок від зони перехідних матчів.

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