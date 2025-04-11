"У дербі Риму я сподіваюся на Довбика. Його багато критикують, але у свій перший рік у Серії А він забив стільки ж голів, скільки Лаутаро Мартінес. Я не думаю, що він такий вже поганий, і я б зробив ставку в майбутньому Роми на такого центрального нападника. Я вболіваю за нього, зокрема й тому, що він шульга, як і я", – наводить слова Дельвеккіо Solo la Roma.

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Нагадаємо, Марко Дельвеккіо грав у складі римського клубу у 1995-2005 рр. Разом з командою він ставав чемпіоном Італії сезону 2000/01. Також екс-нападник є срібним призером Євро-2000 у складі збірної Італії.

У нинішньому сезоні Артем Довбик провів 42 матчі за клуб, забив 16 голів та віддав 3 асисти. Його контракт з римлянами розраховано до 2029 року.

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