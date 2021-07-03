Екс-форвард збірної Італії Маріо Балотеллі має претензії до команд, які не нагадують про рух Black Lives Matter перед кожним матчем.

"Чи опускався б я на коліно перед матчами Євро-2020? Звичайно. Якщо б я був на Євро-2020, змусив би ставати на коліно всіх, хто грає зі мною і проти мене", – написав Балотеллі в Insragram.

Балотеллі зацікавив Шахтар, – ЗМІ

Нагадаємо, Маріо є італійцем, але він народився у сім'ї мігрантів з Гани. Нападник виступав за "Скуадру Адзурру" у 2010-2018 роках. Останнім клубом Балотеллі була Монца.

Збірна Італії пробилась до півфіналу Євро-2020, де зустрінеться з іспанцями.

Італія перемогла Бельгію: кінець "золотого покоління", крутий матч Доку та труднощі "Скуадри" перед півфіналом Євро-2020