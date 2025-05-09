"Довбик – гравець, який, безсумнівно, має як фізичні, так і технічні ресурси, але йому потрібно трохи розслабитися на шістнадцяти метрах, трохи спокійніше діставатися до м'ячів і знаходити ворота з трохи більшою послідовністю.

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Він хлопець, який завжди приносить результат, він бореться, він працює. Йому потрібно трохи вдосконалитися, бо перший дотик часто буває неправильним.

Однак, йому потрібна невелика перерва – він не повинен відчувати, як усі "дихають йому в шию" щотижня. Я б запропонував припинити чіплятися до нього. Бо в будь-якому разі, сміючись і жартуючи, Довбик забивав стільки ж голів, скільки й багато футболістів, яких сьогодні відзначають в Італії. Є ті, хто забив 12 голів і в минулому був визнаний найкращим бомбардиром, а Довбик вже забивав стільки ж і мені це не здається поганим показником", – сказав Сабатіні в програмі "Amore Giallorosso".

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Рому 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 4 асисти. Transfermarkt оцінює його в 30 млн євро.

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