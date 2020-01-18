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"Я б забрав команду, якби арбітр скасував і другий гол", – Мончі жорстко відреагував на суддівство у грі Реал – Севілья

18 січня 22:55 1276 Читать на русском
"Я б забрав команду, якби арбітр скасував і другий гол", – Мончі жорстко відреагував на суддівство у грі Реал – Севілья
Рамон Мончі / Reuters

Генеральний директор Севільї Рамон Мончі був обурений рішеннями рефері та VAR у поєдинку проти Реала (1:2).

57’ Каземіро
69’ Каземіро
 
Люк де Йонг 64’
57’ Каземіро
64’ Люк де Йонг
69’ Каземіро

"Усі бачили цей момент, це більше, ніж звичайна ігрова ситуація.

Суддівські скандали і геніальний асист Йовіча у відеоогляді матчу Реал – Севілья – 2:1

Я не буду робити аналіз тактичної чи технічної частини гри, адже саме суддівство стало ключовим. Абсурдно щось аналізувати після такого. Якби арбітр скасував і наш другий гол, то я б вийшов на поле і забрав команду", – наводить слова Мончі Marca.

Нагадаємо, Севілья вийшла вперед у першому таймі, однак після консультації з VAR рефері скасував гол Люка де Йонга через нібито блокування Гуделя проти Мілітао. Забитий м'яч андалусійців у другому таймі також суперечливий – упродовж атаки Мунір Ель-Хаддаді цілком міг підіграти собі рукою.

Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро та скандальному рішенню VAR і став одноосібним лідером

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Теги
Іспанія Реал Мадрид - Севілья Відеоасистент арбітра (VAR) Севілья Севілья Арбітри Рамон Мончі
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