"Я б забрав команду, якби арбітр скасував і другий гол", – Мончі жорстко відреагував на суддівство у грі Реал – Севілья

Генеральний директор Севільї Рамон Мончі був обурений рішеннями рефері та VAR у поєдинку проти Реала (1:2).

"Усі бачили цей момент, це більше, ніж звичайна ігрова ситуація.

Суддівські скандали і геніальний асист Йовіча у відеоогляді матчу Реал – Севілья – 2:1

Я не буду робити аналіз тактичної чи технічної частини гри, адже саме суддівство стало ключовим. Абсурдно щось аналізувати після такого. Якби арбітр скасував і наш другий гол, то я б вийшов на поле і забрав команду", – наводить слова Мончі Marca.

Нагадаємо, Севілья вийшла вперед у першому таймі, однак після консультації з VAR рефері скасував гол Люка де Йонга через нібито блокування Гуделя проти Мілітао. Забитий м'яч андалусійців у другому таймі також суперечливий – упродовж атаки Мунір Ель-Хаддаді цілком міг підіграти собі рукою.

Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро та скандальному рішенню VAR і став одноосібним лідером