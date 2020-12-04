"Супряга потенційно дуже сильний гравець. Він любить атакувальний простір, він сильний і бачить мету.

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Він нагадує мені Шеву за характеристиками, але він молодий, йому потрібна довіра і багато роботи. Він перейшов в команду, де постійно грає, є довіра тренера, я б його не відпускав", – цитує Лонго Fantacalcio.

Зауважимо, Супряга приєднався до Динамо у 2018 році. У поточному сезоні Владислав провів 18 матчів у футболці "біло-синіх" у всіх турнірах, відзначився 3 голами та 5 асистами.

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