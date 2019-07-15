"Я б впорався краще, ніж будь-хто з тих, хто там зараз є", – Ібрагімовіч думає про повернення в Аякс

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч розповів про можливе повернення в Аякс у статусі менеджера.

"Зазвичай я не повертаюся в клуби, де вже грав, але, можливо, після завершення кар'єри я зможу стати менеджером Аякса. Я б впорався краще, ніж будь-хто, хто зараз там сидить", – цитує Ібрагімовіча De Telegraaf.

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До слова, Златан Ібрагімовіч наразі виступає у МЛС за Лос-Анджелес Гелаксі, за час в США швед зіграв 45 поєдинків, у яких забив 35 голів та віддав 10 результативних передач. Нагадаємо, 37-річний гравець був гравцем Аякса на початку своєї кар'єри – з 2001-го по 2004 рік.

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