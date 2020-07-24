toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Я б випив пива з Клоппом після матчу": Лемпард шкодує про свої грубощі на адресу тренера Ліверпуля

22:14 - Читать на русском
"Я б випив пива з Клоппом після матчу": Лемпард шкодує про свої грубощі на адресу тренера Ліверпуля
Лемпард і Клопп / Getty Images

Наставник Челсі Френк Лемпард поставив крапку в конфлікті з Юргеном Клоппом та його асистентами.

23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
55’ Роберто Фірміно
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Олів'є Жиру 45+3’
Таммі Абрахам 61’
Крістіан Пулішіч 73’
23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
45+3’ Олів'є Жиру
55’ Роберто Фірміно
61’ Таммі Абрахам
73’ Крістіан Пулішіч
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Я бачив відео, і, вочевидь, все справді було так. Я дуже шкодую про грубі слова, які використав, тому що ці речі часто відтворюються в соціальних мережах. У мене є дві молоді дочки, які постійно в соціальних мережах, тому я шкодую про це. Але я не буду шкодувати, що пристрасно захищав свою команду. Можливо, я міг би зробити це по-іншому, не такими словами.

"Лемпарду потрібно засвоїти цей урок": Клопп поставив на місце тренера Челсі після гарячої сутички під час матчу

Дехто написав, що я був засмучений святкуванням Ліверпуля. Це зовсім не так. Я думаю, що Ліверпуль повинен святкувати стільки, скільки вони хочуть, протягом сезону, який вони провели. Я б випив пива з Юргеном Клоппом після матчу і випив за те, що вони зробили в цьому році.

Але на лінії були речі, які мені не сподобалися – це був не Юрген Клопп, а люди за ним. Я відчував, що вони перейшли межу. Це те, що схвилювало мене, але вже нічого не зміниш. Емоції розпалюються серед більшості тренерів, уболівальників і гравців. Я шкодую про свої слова, але ми йдемо далі", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Ліверпуль переміг Челсі у матчі з вісьмома голами: клас робить результат, Робертсон – найкращий, а Трент творить історію

blog_ava
"Протасова плавили давно": після відставки залишив телефон, заліг на дно в Греції і "підсиджував" Луческу в Шахтарі
17:00
8018
Теги
Френк Френк Лемпард Ліверпуль - Челсі Челсі Челсі Англія Юрген Юрген Клопп
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
56
хв
Колос
17:00
СК Дніпро-1
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук