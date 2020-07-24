"Я б випив пива з Клоппом після матчу": Лемпард шкодує про свої грубощі на адресу тренера Ліверпуля

"Я бачив відео, і, вочевидь, все справді було так. Я дуже шкодую про грубі слова, які використав, тому що ці речі часто відтворюються в соціальних мережах. У мене є дві молоді дочки, які постійно в соціальних мережах, тому я шкодую про це. Але я не буду шкодувати, що пристрасно захищав свою команду. Можливо, я міг би зробити це по-іншому, не такими словами.

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Дехто написав, що я був засмучений святкуванням Ліверпуля. Це зовсім не так. Я думаю, що Ліверпуль повинен святкувати стільки, скільки вони хочуть, протягом сезону, який вони провели. Я б випив пива з Юргеном Клоппом після матчу і випив за те, що вони зробили в цьому році.

Але на лінії були речі, які мені не сподобалися – це був не Юрген Клопп, а люди за ним. Я відчував, що вони перейшли межу. Це те, що схвилювало мене, але вже нічого не зміниш. Емоції розпалюються серед більшості тренерів, уболівальників і гравців. Я шкодую про свої слова, але ми йдемо далі", – цитує Лемпарда Sky Sports.

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