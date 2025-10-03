Озер відбив три удари з пенальті, який двічі перепризначався через те, що воротар покинув лінію воріт до моменту удару. Двічі Озер потягнув м'яч після ударів Довбика, ще раз – після удару Суле.

"Таке зі мною вперше": Гасперіні відреагував на промахи Довбика і Суле з пенальті

"Божевільний вечір. Перед матчем я пообіцяв своїй дівчині, що не пропущу жодного гола. Вона сказала, що у мене давно не було сухих матчів. Я не думав, що це буде так складно, але в кінці кінців мені вдалося зіграти "на нуль". Чесно кажучи, я сам не знаю, як це зробив.

Якби був ще й четвертий пенальті – я б його теж відбив. Але це була неймовірна ніч для команди. Для мене головне – це три очки, а не три пенальті", – сказав воротар в коментарі Canal+.

Лілль обіграв Рому на виїзді з рахунком 1:0. Раніше Озер потягнув пенальті у матчі чемпіонату Франції проти Лор'яна.

Рома програла в ЛЄ, не реалізувавши три пенальті – Довбик "запоров" два з них (ВІДЕО)