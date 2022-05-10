"Я б отримав довічну дискваліфікацію", – Лінекер висміяв сучасні пріоритети у футболі
13:33 - Читать на русском
Епатажний Гарі Лінекер пригадав, як випорожнив кишківник прямо на полі і не отримав покарання.
Сьогодні з'явилася інформація, що Ліон відрахував бразильського захисника через пукання в роздягальні. Гарі Лінекер гостро відреагував на ці новини.
"Вигнали за пукання? Зараз я б отримав довічну дискваліфікацію за випорожнення на полі. Гра змінилася", – написав Лінекер у Twitter.
Нагадаємо, що Лінекер на чемпіонаті світу-1990 через проблеми з животом мусив "скинути баласт" прямо під час матчу проти Ірландії.
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