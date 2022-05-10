Епатажний Гарі Лінекер пригадав, як випорожнив кишківник прямо на полі і не отримав покарання.

Сьогодні з'явилася інформація, що Ліон відрахував бразильського захисника через пукання в роздягальні. Гарі Лінекер гостро відреагував на ці новини.

"Вигнали за пукання? Зараз я б отримав довічну дискваліфікацію за випорожнення на полі. Гра змінилася", – написав Лінекер у Twitter.

Нагадаємо, що Лінекер на чемпіонаті світу-1990 через проблеми з животом мусив "скинути баласт" прямо під час матчу проти Ірландії.

"Пішов на**й": Лінекер послав Лаврова услід за російським кораблем після заяви про спецоперацію