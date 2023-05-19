"Те, що робить Хаджі – це щось із галузі фантастики. Він бере гравців і робить із них футболістів. Я не знаю, як він це робить.

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Луческу, Олерою та Хаджі – це три тренери, які гарантують вам, що ви виграєте титул у Румунії. Я не втручався б у їхню роботу", – цитує Бекалі Sport.ro.

Нагадаємо, Луческу наразі очолює Динамо, з яким завоював Суперкубок, Кубок та чемпіонат України в 2020 та 2021 роках. Найбільше трофеїв румун здобув на чолі донецького Шахтаря, також вигравав титули, очолюючи Галатасарай, Зеніт, Бешикташ, бухарестський Рапід.

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