"Зараз подивимось, який склад буде проти Ісландії. Я б не ставив Зінченка. Помітно, що він не у формі і це не його позиція. Він вже втратив навички гри в центрі півзахисту, він багато років грає зліва на фланзі. Бражко з Боснією відіграв дуже хороший поєдинок, але в нього було завдання, щоб до наших воріт ніхто не дійшов, і він з ним впорався.

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Захисники зіграли впевнено. Матвієнко добре починав атаки, Забарний і Лунін зіграли на своєму рівні, але ніхто не зіграв вище свого рівня. Краще зіграли ті, хто вийшов на заміну. Я вітаю Гуцуляка з дебютом за збірну, він додав гостроти. Але головні герої – це Яремчук і Маліновський. В нас є центральний півзахисник, який може добре розпочати атаку, і Яремчук, який може зіграти", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, вже завтра, 26-го березня відбудеться вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між Україною та Ісландією. Гра відбудеться у польському Вроцлаві, початок о 21:45.

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