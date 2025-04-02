– Я б не порівнював його з Андрієм Шевченком, гравцем світового рівня, тому що кожен гравець унікальний і талановитий по-своєму, тим більше, що футбол за останні роки дуже змінився, став більш динамічним і технічним.

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Іноді це битва тактики, а іноді битва витримки та швидкості ухвалення рішень. У будь-якому випадку, я вважаю, що Владислав демонструє стабільні та якісні виступи. У нього хороше тактичне мислення та розуміння гри, і це допомагає йому забивати багато голів у чемпіонаті. Висока ефективність у молодому віці є хорошим знаком. Якщо він збереже свій поточний темп прогресу, у нього є всі шанси стати сильним і видатним нападником.

– З огляду на чутки про інтерес з боку таких клубів Серії А, як Інтер і Лаціо, чи бачите ви, що Владислав Ванат потенційно піде стопами Шевченка, переїхавши до Італії, чи ви вважаєте, що його стиль більше підходить до темпу та фізичних умов англійської Прем’єр-ліги?

– Адаптивність зараз є досить важливою навичкою у футболі, тому я вважаю, що чим молодший гравець, тим легше йому інтегруватися та підлаштуватися під стиль гри, необхідний команді. Ванат може успішно грати як у Серії А, так і в Прем'єр-лізі, – сказав Шаблій в інтерв'ю Flashscore.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Владислав Ванат провів 35 матчів за Динамо, забив 17 голів та віддав 5 асистів. Наразі нападник "біло-синіх" є лідером у бомбардирських перегонах УПЛ, в його активі 13 забитих м'ячів.

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