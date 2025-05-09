– Сергію, хотілося відразу запитати, Динамо – чемпіон?

– Я б не квапив події. Сьогодні кияни матимуть дуже складну гру проти Полісся, яке бореться за єврокубкову зону, тому житомиряни докладуть максимум зусиль, щоб узяти свої очки. Але якщо припустити, що динамівці переможуть, то їх уже точно можна буде вітати із завоюванням золотих медалей, навіть, незважаючи на перемогу Олександрії.

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Чотириочкова перевага збережеться, адже підопічні Олександра Шовковського у зустрічах із Чорноморцем і Колосом свого не втратять.

– Перед стартом чемпіонату ви могли припустити, що команда Руслана Ротаня кине виклик Динамо і Шахтарю?

– На мій погляд, уже наприкінці минулого сезону проглядалися начерки тієї командної гри, яку ми бачимо в їхньому виконанні в нинішній першості. Була зроблена якісна селекція і Олександрія ще додала. Відкриття сезону – це Іван Калюжний, який доріс до національної команди. Та й легіонери припали до двору олександрійцям, – сказав Ковальов для Sport.ua.

Нагадаємо, наразі київське Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ з 67-ма очками. Перевага "біло-синіх" над найближчим переслідувачем складає 4 бали.

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