"Якщо Мікеля Артету звільнять, хто із відомих тренерів зважиться поставити під загрозу свою репутацію. Адже він не матиме жодних ресурсів, щоб змінити ситуацію. Якщо ви підтримаєте його, то Арсенал з цими гравцями в оптимальній формі буде в порядку.

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Я дивився на це вчора (йдеться про матч проти Манчестер Сіті – прим.). Скажу чесно, я б навіть не наближався до такого. Це ж основи. Вони неправильно розуміють основи. Якщо ви як професіональний футболіст не розумієте базові речі... Менеджер може підготувати вас до гри, але на футбольному полі це вже ваша робота.

Ви не можете дозволити Ілкаю Гюндогану випередити вас на дільній стійці. Це не справа тренера – іти й пресингувати, залишатися на ногах і не дозволяти супернику легко вас обігрувати", – цитує Конте Football London з посиланням на Sky Sports.

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