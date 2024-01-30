– Ви очікували, що Циганков та Довбик практично без розкачки будуть так феєрити в Ла Лізі?

– Для мене Довбик – це суперфутболіст і людина. Той рівень футболу, який він показує в Ла Лізі, дорогого коштує. Я щиро йому бажаю здоров’я, натхнення і щоб у цьому сезоні він став найкращим бомбардиром і гравцем чемпіонату Іспанії.

Те саме я можу сказати і про Циганкова. Шкода, що Віктора часто мучать травми, як і в Динамо. Хочеться, щоб Бог дав йому здоров’я, і травми його оминали. Довбик і Циганков показують дуже високий рівень, і я радий за цих хлопців, що вони прославляють нашу неньку Україну.

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– Довбик і Циганков вже готові до топ-клубів?

– 100%. Вони вже пройшли Ла Лігу, а це непростий рівень. Мені дуже б хотілося, щоб вони перейшли до гранда європейського чемпіонату. Буду за них вболівати.

– Жирона належить до холдингу Манчестер Сіті. Якщо уявити, що "містяни" куплять Довбика, чи готовий він буде нав’язати конкуренцію Холанду?

– Важке питання. Я б на місці Артема такий крок не робив відразу. Можна піти до Манчестер Сіті, але не факт, що Довбик буде грати. На мій погляд, Холанд зараз найкращий нападник світу і "Золотий м’яч" мав отримати саме він, а не Мессі.

– А от у Реалі з відходом Бензема у Саудівську Аравію нападника-накінечника немає.

– Погоджуюсь. Беллінгем – це більше другий нападник, який діє на позиції "десятки". Вінісіус та Родріго – крайні форварди. Думаю, що в Реалі у Довбика з’явилась би можливість себе проявити, – резюмував Вернидуб в інтерв'ю Українському футболу.

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