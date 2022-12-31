"Я сумую за Лаутаро. За Мартінеса я міг би померти на полі. Разом у Челсі? Ні, ні, нехай залишається в Інтері, тому що я повернуся.

"Ситуація в Челсі мене не влаштовує": Лукаку озвучив бажання повернутися в Інтер

Гра з Лаутаро для мене була найкращою. З першого дня я зрозумів, що ми можемо робити великі речі. Між нами було природне розуміння", – цитує бельгійця Exeter Chelsea Supporters Club.

Нагадаємо, влітку Челсі заплатив Інтеру за Ромелу 115 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ Лукаку провів 13 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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