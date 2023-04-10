Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував промахи Ромелу Лукаку у двох останніх матчах Серії А і поділився очікуваннями від зустрічі з Бенфікою в Лізі чемпіонів.

"Ми знаємо, що нам буде протистояти складний суперник, але ми також знаємо, що є згуртованим колективом. Ми – разом. І я думаю, що це слово стане нашим девізом на наступні два місяці. Ми ставили перед собою мету продовжити претендувати на три трофеї у квітні. У чемпіонаті ми трохи відстали від конкурентів, але у нас ще буде можливість надолужити згаяне. Ми повинні зіграти цей матч із холодним розумом і гарячим серцем".

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Говорячи про холодний розум, Індзагі мав на увазі Ромелу Лукаку, який відзначився поганою реалізацією в матчах із Фіорентиною (0:1) і Салернітаною (1:1).

"Важливо зберігати ясну голову. Лукаку не реалізував моменти не тільки в грі з Салернітаною, а й у матчі з Фіорентиною.

Осічка в матчі з Салернітаною? Минулого року ми виграли в неї з рахунком 5:0, але при цьому не грали так добре, як у п'ятницю. Тоді ми завдали чотири удари по воротах, і забили три м'ячі. Зараз ми завдали більше 20 ударів по воротах, але забили лише одного разу. Ми знаємо, в чому ми були неправі.

Чалханоглу і Шкріняр будуть відсутні. У Бенфіки теж зіграють не всі гравці, я хотів зіграти оптимальними складами. Сподіваюся, Хакан відновиться до гри з Монцою. Відновлення Шкріняра займе більше часу", – наводить слова Індзагі Football Italia.

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