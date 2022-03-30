"По Першій лізі все більш-менш зрозуміло. Думаю, що охочих вийти в УПЛ буде небагато. По Прем'єр-лізі питання: там же на кону чемпіонство та Ліга чемпіонів. Загалом, тяжка ситуація. Вважаю, що можна було спробувати дограти Кубок України.

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Я догравав би скрізь, але я не знаю, наскільки зараз фінансово спроможні клуби Прем'єр-ліги. З Шахтарем та Динамо зрозуміло, а що з рештою? Десна зараз взагалі існує чи ні? Думаю, фінансово решті клубів буде дуже складно дограти чемпіонат за кордоном", – визнав Красніков у коментарі FanDay.

Нагадаємо, перед зимовою паузою Металіст впевнено очолював таблицю Першої ліги, а в Кубку повинен був зустрітися із Зорею на стадії 1/4 фіналу.

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