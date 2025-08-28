"Трансферний ринок псує початок сезону. Я бачу занепокоєння тренерів і гравців, багато розмов і домислів, але щодня ми читаємо одне й те саме. З 1 вересня ми зрозуміємо, про що говоримо. Поки що рано оцінювати Рому.

Довбик досі зберігає шанси змінити клуб – гранд кинувся за українцем, гучне завершення трансферного вікна

Я б добре подумав, перш ніж продавати Довбика. Так, Джан-П'єро Гасперіні може грати з фальшивим нападником, але ніколи не знаєш, що вийде за лічені дні до закриття угоди. Гасперіні вибрав Рому після розмови з Ювентусом, але він прекрасно розумів, з якими труднощами на трансферному ринку зіткнеться", – цитує журналіста Джанні Бецці Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Довбик ледь не опинився у Вільяреалі, але угода між клубами зірвалася. Українцем також цікавиться Мілан.

