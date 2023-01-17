"Барселона – дуже хороша команда, їм вдалося зібрати правильний склад. Кого б я обрав, Гаві чи Педрі, для аргентинської команди?

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Педрі, оскільки він більше підходить аргентинській збірній. Гаві дуже хороший, але якщо обирати з них двох... Немає жодних гарантій, що Педрі грав би у нас в основі. Якби я міг, то дав аргентинський паспорт саме йому", – сказав Скалоні у ефірі радіо.

Нагадаємо, Педрі зі збірною Іспанії дійшов лише до 1/8 фіналу ЧС-2022, сенсаційно поступившись Марокко у серії пенальті.

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