"Я – один з перших, хто покинув Динамо сам": український тренер розповів про "блат" і конфлікти в київському клубі

Головний тренер новокаховської Енергії Олег Федорчук розповів, чому тренує команду Другої ліги.

"Моє правдолюбство мені ж і заважає. Не всі президенти клубів будуть терпіти тренера, який їм говорить те, що є насправді. Зараз дуже багато керівників, які хочуть самі керувати. А зі мною важко це робити, у мене були серйозні конфлікти з президентами. У мене були ситуації, коли я йшов проти волі системи.

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Я був тренером Динамо, у юнаків. Це була мрія всього мого життя. Коли я побачив існуючу там систему відносин, думаю, вона і зараз частково існує, вона мене не влаштувала. Були питання щодо віку футболістів.

Були питання щодо взаємин між тренером і батьками. Завжди в команді були "блатні" гравці. Я категорично був проти, тому що у футбол грають мотивовані. Як правило, це бідні. У мене було три склади. Третій – це ніби спонсори. Вони забезпечували. Тому були конфлікти. Я звернувся до керівництва, мовляв, так не можна. Після цього почався тиск на мене, тому що я випадав із загальної системи Динамо. Говорили, що я не динамівець. Не мені в очі. Я – один з перших, хто пішов з Динамо сам. Були проблеми у мене.

Та й світові тенденції не стоять на місці. У Німеччині беруть молодих тренерів, які ніде не працювали. Нова хвиля. Моя компетенція дозволяє мені працювати у Прем'єр-лізі. Я знаю багатьох тренерів. Багато у мене грали. Так склалася доля. Але я не вважаю себе ображеним через те, що працюю у Другій лізі. Дуже багато тренерів взагалі не працюють", – сказав Федорчук в інтерв'ю YouTube-каналу Трендець.

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