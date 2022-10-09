"Я – гей": Касільяс несподівано здійснив камінг-аут, спровокувавши ще одне зізнання легенди
Легенда Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс, ймовірно, здійснив камінг-аут.
У Twitter 41-річного колишнього кіпера з'явився допис. "Сподіваюсь, ви мене поважатимете: я – гей", – йдеться у твіті. Преса почала говорити про можливий злам акаунту.
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У коментарі прийшов колишній партнер по збірній та за сумісництвом ексзахисник Барселони Карлес Пуйоль з неоднозначним дописом. "Настав час розповісти нашу історію", – написав він і додав сердечка.
Зауважимо, що в березні 2021 року Касільяс розійшовся з дружиною Сарою Карбонеро, з якою жив протягом п'яти років та виховував двох синів. Жінка працювала спортивною журналісткою. Після цього були чутки, що Ікер зустрічається з іспанською моделлю Росіо Осорно.
Ексфутболіст є вихованцем Реала, за який провів 725 поєдинків. Кар'єру завершував у Порту, де встиг награти ще 156 матчів.
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