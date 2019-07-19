"Я – Ferrari серед FIAT-iв", – Ібрагімовіч "скромно" оцінив свій рівень в МЛС

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч прагне, щоб гравці МЛС досягнули його рівня.

"MЛС – це не європейський рівень, якщо чесно. Раніше я грав з футболістами або на своєму рівні, або близькими до нього. Це полегшує гру.

"Я б впорався краще, ніж будь-хто з тих, хто там зараз є", – Ібрагімовіч думає про повернення в Аякс

Тут я схожий на Ferrari серед FIAT-iв. Може трапитися так, що Ferrari стане FIAT-ом, або навпаки. У мене була така ж ситуація у збірній Швеції, але різниця було не такою значною.

Тоді я сказав: "Я не приймаю це. Я не приймаю, що мені можуть не віддати пас або зроблять його занадто пізно. Я хочу, щоб гравці піднялися до мого рівня. Гра в Америці могла б бути набагато швидшою", – цитує Ібрагімовіча ESPN.

В поточному сезоні МЛС Ібра провів 16 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та трьома асистами.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!